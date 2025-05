La Tech Week fa CROLLARE il PREZZO del notebook gaming Acer

Crolla il prezzo di Acer Predator Helios Neo 14 per l’evento Tech Week su Amazon. Nella settimana della tecnologia, l’e-commerce propone uno sconto da centinaia di euro per porta il notebook gaming al suo minimo storico da quando è in vendita. Tra i punti di forza c’è il display da 14,5 pollici con risoluzione WQXGA, pannello IPS e frequenza di aggiornamento da 165 Hz per una fluidità senza compromessi. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft.

Notebook gaming: l’offerta su Acer Predator Helios Neo 14

È animato dal potente processore Intel Core Ultra 9 185H (8 core, 22 thread), affiancato dalla scheda video GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6. A questo si aggiungono 32 GB di RAM DDR5 e l’unità SSD PCIe Gen 4 da 1 TB per lo storage. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, la tecnologia di raffreddamento con ventola AeroBlade 3D, la tastiera retroilluminata a tre zone e le tante porte integrate ai lati del telaio. Scopri di più nella pagina dedicata.

La disponibilità è immediata: ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo due settimane dal ricevimento.

Grazie al forte sconto della Tech Week, il notebook gaming Acer Predator Helios Neo 14 può essere tuo al prezzo finale di 1.499 euro, il minimo storico da quando è in vendita. La configurazione hardware è quella appena descritta, capace di gestire anche i titoli AAA di ultima generazione senza compromessi in termini di qualità.