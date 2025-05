Tastiera gaming RGB: la più venduta scende a soli 16,99€

Trust Gaming GXT 835 Azor è la tastiera gaming più venduta su Amazon e oggi la trovi in forte sconto. Non lasciarti sfuggire l’occasione per acquistarla al prezzo stracciato di soli 16,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo, quindi potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Tra i punti di forza sono da segnalare il design e le caratteristiche pensate per supportare il giocatore anche nelle fasi più intense.

Trust Gaming GXT 835 Azor in offerta a tempo

Integra un’illuminazione RGB personalizzabile che copre tutta l’ampiezza, rendendone unico e originale il look. Il suo layout a grandezza naturale mette a disposizione tutti i pulsanti necessari, inclusi 12 dedicati alle funzionalità multimediali per riprodurre, mettere in pausa, saltare e altro ancora. Grazie alla tecnologia anti-ghosting e alla modalità di gioco che disabilita il tasto Windows, potrai contare su una maggiore durante il gameplay. Inoltre, ci sono i piedini antiscivolo in gomma e l’altezza può essere regolabile in due fasi, così da trovare la configurazione più ergonomica per la tua scrivania. Scopri di più nella scheda completa.

Se hai l’abbonamento Prime attivo e la ordini subito, la tastiera Trust Gaming GXT 835 Azor arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduta e spedita da Amazon senza passare da intermediari, con disponibilità immediata. Al prezzo di soli 16,99 euro è un vero affare.

Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate fino a oggi dai clienti dell’e-commerce promuove la periferica con un 4,3/5. Si tratta di un modello cablato con il cavo di collegamento dalla lunghezza pari a 180 centimetri, così da poter essere facilmente posizionata ovunque.