Serviranno 64 GB di RAM per volare su Flight Simulator 2024

Hai appena rotto il salvadanaio per comprare un nuovo PC gaming con specifiche di fascia alta? Sappi che potrebbe comunque non essere sufficiente per far girare al meglio Flight Simulator 2024. A confermarlo è lo sviluppatore, che ha appena svelato i requisiti hardware necessari per decollare con la nuova versione della sua simulazione di volo, in arrivo tra un paio di mesi.

Flight Simulator 2024 al meglio con 64 GB di RAM

Come si legge in un post su X condiviso dal profilo ufficiale, per giocare bastano 4 GB di RAM, un processore risalente al decennio scorso (Intel Core i7-6800K o AMD Ryzen 5 2600X) e una GPU non esattamente di ultima generazione, accontentandosi però di scendere a patti con una risoluzione contenuta e con un framerate non esattamente fluido. Volendo invece togliere di mezzo qualsiasi compromesso in termini di qualità grafica e di immersione nel gameplay, le cose cambiano decisamente: occorrono ben 64 GB di RAM, affiancati a una CPU recente e a una scheda grafica dedicata.

C’è un altro requisito che vale la pena spiegare: è quello relativo alla connessione da 100 Mbps. A cosa serve, non trattandosi di un titolo multiplayer che fa della bassa latenza una priorità? È presto detto. Il team di sviluppo ha sviluppato il titolo facendo leva sulle potenzialità del cloud per la gestione degli asset mostrati in-game, vale a dire le texture in alta definizione dei velivoli e del mondo che si troveranno a sorvolare. In questo modo, non c’è bisogno di salvarli nella memoria locale.

Sviluppato da Asobo Studio, Flight Simulator 2024 uscirà il 19 novembre 2024. Oltre alla versione PC, sarà disponibile anche su Xbox Series X/S, in una versione ottimizzata per le console. Introdurrà una sorta di modalità Carriera strutturata in missioni da affrontare: dallo spegnimento degli incendi al salvataggio di persone in pericolo, fino al trasporto di carichi eccezionali.