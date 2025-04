Switch 2 in bundle con Mario Kart World: la trovi qui (codice promo)

La versione della nuova console Switch 2 di Nintendo in bundle con il gioco Mario Kart World è già sold out un po’ ovunque, a causa di una richiesta molto elevata. Qui è dove ti segnaliamo l’offerta su eBay che ti permette di acquistarla con la garanzia di riceverla subito al day one. C’è anche un codice promozionale da attivare. Ti ricordiamo che siamo nella fase di preordine e che la data di uscita è stata fissata per il 5 giugno.

Qui trovi il bundle con Switch 2 e Mario Kart World

Ci sono in dotazione i controller Joy-Con 2 riprogettati con l’aggiunta di nuove funzionalità, inclusa quella che permette di utilizzarli in modalità mouse. Inoltre, il display della piattaforma è più grande e, quando collegata al televisore, può contare sul supporto alla risoluzione 4K. È merito di una potenza di calcolo aumentata considerevolmente rispetto alla prima versione. Scopri di più nella descrizione completa.

Puoi acquistare il bundle di Switch 2 che unisce la nuova console Nintendo e il suo gioco di punta al lancio, Mario Kart World, al prezzo finale di 521 euro. Come anticipato in apertura, tutto ciò che devi fare è attivare il codice promozionale TECHAPR25 prima di effettuare il pagamento, nell’apposito campo, sbloccando così la riduzione della spesa.

Vale la pena spendere due parole in più su Mario Kart World, incluso nel bundle. È il nuovo capitolo della saga di racing game con protagonisti tutti i personaggi più celebri di Nintendo, un’esclusiva di lusso per il lancio di Switch 2. Introduce un intero mondo da esplorare (anche liberamente), tracciati inediti, gare con 25 piloti in pista e la possibilità di divertirsi in compagnia online oppure in locale.