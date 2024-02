Meta Quest meglio di Vision Pro, parola di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, non ha il minimo dubbio: Meta Quest, il visore proprietario, è migliore del nuovo arrivato Apple Vision Pro. Le ragioni sono diverse, tutte esplicate in un video che ha condiviso personalmente su Instagram nelle scorse ore.

Meta Quest: le ragioni per cui è migliore di Vision Pro

Secondo Mark Zuckerberg, Meta Quest 3, ovvero il più recente modello del visore by Meta, “per la stragrande maggioranza delle cose per cui le persone usano la realtà mista” riesce a superare Apple Vision Pro. In primo luogo, il CEO di Meta evidenza che il visore proprietario è sette volte meno costoso di Apple Vision Pro, inoltre offre un passthrough di alta qualità con schermi di grandi dimensioni ed è molto più comodo in quanto pesa 120 grammi in meno.

Viene poi messo in evidenza che non ci sono fili che ti intralciano i movimenti, che il campo visivo è più ampio e lo schermo è più luminoso, che il dispositivo ha il motion blur quando ci si sposta e che la ricerca è molto più nitida.

Inoltre, sono disponibili controller di precisione e il tracciamento delle mani di Meta Quest è più accurato, la coinvolgente libreria di contenuti è molto più ampia ed è possibile guardare YouTube o giocare a Xbox.

Mark Zuckerberg ha altresì dichiarato di essere rimasto sorpreso dai compromessi che Apple ha dovuto fare per fornire uno schermo con una risoluzione più alta di quella offerta da Meta Quest 3, andando a sacrificare comfort, ergonomia e altro ancora. Ha continuato spiegando che Apple non è sempre leader in una nuova categoria di prodotti e che spera che i dispositivi Meta alla fine vinceranno.