Meta Quest 3: specifiche e prezzo del nuovo visore

Dopo l’annuncio di giugno, Meta ha svelato tutti i dettagli relativi al nuovo visore per la realtà mista. Il Quest 3 offre diversi miglioramenti rispetto al precedente modello, tra cui il passthrough video a colori per la realtà aumentata. Il prezzo è quindi maggiore. Può essere già ordinato anche in Italia.

Meta Quest 3: specifiche e prezzo

Il Meta Quest 3 è più compatto rispetto al Quest 2, grazie all’uso di lenti pancake che hanno permesso di ridurre il profilo ottico del 40%, senza compromettere la profondità dell’immersione visuale. L’azienda di Menlo Park ha inoltre migliorato l’indossabilità attraverso il bilanciamento ottimale del peso (515 grammi). Il cinturino è regolabile. Il visore può essere usato anche da chi porta gli occhiali da vista.

Il Quest 3 integra due schermi Infinite Display 4K+ con risoluzione di 2064×2208 pixel per occhio, 1.218 pixel per pollice e refresh rate fino a 120 Hz. Il campo visivo è 110 gradi in orizzontale e 96 gradi in verticale. È possibile modificare la distanza interpupillare tra 58 e 71 millimetri. Manca il tracciamento degli occhi (presente nel Quest Pro).

Il processore è lo Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm. La dotazione hardware comprende anche 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, due fotocamere RGB con supporto passthrough video a colori e altoparlanti stereo con audio spaziale 3D. Un sensore di profondità effettua la scansione dell’ambiente fisico per individuare muri e oggetti. Le due fotocamere RGB insieme alla quattro fotocamere IR consentono il tracciamento delle mani, quindi l’interazione con il mondo virtuale avviene senza usare i controller Touch Plus.

La connettività è garantita dal modulo Wi-Fi 6E. La batteria offre un’autonomia fino a 2,9 ore. Il Quest 3 può essere già ordinato sul sito ufficiale. I prezzi sono 549,99 euro (128 GB) e 699,99 euro (512 GB). Sono ovviamente supportati tutti i titoli (giochi, app e altro) in catalogo. Nelle prossime settimane saranno disponibili altri titoli, tra cui Roblox e i giochi di Xbox Cloud Gaming.