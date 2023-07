Meta Reality Labs: persi altri 3,7 miliardi in tre mesi

Meta ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale 2023. Complessivamente sono aumentati sia le entrate che i profitti rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma analizzando in dettaglio i numeri si scopre che la divisone Reality Labs ha perso altri 3,7 miliardi di dollari in tre mesi. È chiaro che lo sviluppo delle tecnologie AR/VR rappresentano un costo molto elevato per l’azienda.

Reality Labs: profondo rosso

Reality Labs è la divisione di Meta che si occupa dello sviluppo di tecnologie e prodotti per la realtà virtuale e aumentata. Mark Zuckerberg ha puntato molto sulla creazione del cosiddetto metaverso, ma finora non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, sia in termini di qualità che di utenti. Il nuovo Quest 3 sarà disponibile in autunno.

Le entrate di circa 32 miliardi di dollari e i profitti di circa 9,4 miliardi di dollari derivano quasi completamente dalla famiglia di app (Facebook, WhatsApp e Instagram). Le entrate delle divisione Reality Labs sono 276 milioni (inferiori a quelle del primo trimestre), mentre le perdite sono circa 3,7 miliardi di dollari.

Sommando i dati disponibili dal quarto trimestre 2020 si ottiene la cifra “monstre” di 33,7 miliardi di dollari. Nonostante ciò, Zuckerberg rimane ottimista sulla realizzazione della piattaforma che permetterà di offrire nuove modalità di interazione. Recentemente è stato annunciato l’abbonamento Quest+.

La new entry della famiglia di app è Threads. Il CEO ha promesso l’arrivo di nuove funzionalità con l’obiettivo di raggiungere un miliardo di utenti. Il numero di iscritti è superiore a 100 milioni, ma l’uso del servizio è diminuito nelle ultime settimane.