Meta abbandona Quest Pro? Focus su visori low-cost

Nella stessa giornata in cui Meta aggiorna Quest 2 migliorando il tracciamento delle mani e introducendo altre novità minori, in rete si discute del possibile futuro del visore premium Quest Pro. Secondo un report pubblicato da The Information, Mark Zuckerberg e soci potrebbero essere già pronti a sventolare bandiera bianca per il suo prodotto top di gamma, focalizzandosi su nuovi visori più economici per conquistare un numero di utenti maggiore.

Meta Quest Pro già al capolinea?

Stando a quanto riportato, Meta avrebbe comunicato ai fornitori di non necessitare più nuovi componenti per Quest Pro. A nove mesi dal lancio, la produzione di unità sembra destinata a interrompersi non appena le scorte di pezzi si esauriranno, guardando così al futuro della realtà virtuale in una fascia di prezzo nettamente più bassa.

Con il suo cartellino di 1.499 dollari, infatti, Meta Quest Pro è stato comprato prevalentemente da aziende e sviluppatori, dove l’utilizzo delle sue capacità di realtà mista ed AR è certamente maggiore e più apprezzato, se non addirittura necessario.

Il futuro per il gigante del metaverso sta tutto nella futura linea di visori VR: molto probabilmente oltre al nuovo Meta Quest 3 nel periodo 2023/2024 arriveranno altri due headset, uno più economico e uno più avanzato ma dal cartellino più conveniente rispetto al Quest Pro.

Parallelamente, peraltro, anche Apple ha tagliato la produzione di Vision Pro, visore presentato il 5 giugno durante la Worldwide Developers Conference e in arrivo a inizio 2024. Con il suo prezzo di lancio pari a 3.499 dollari è ancora meno accessibile e, con ogni probabilità, vedrà lo stop alla produzione non appena a Cupertino noteranno un chiaro calo delle vendite rispetto alle previsioni a causa del costo.