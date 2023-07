Oculus Quest 2: aggiornamento migliora ancora tracking mani

Il visore Meta Quest 2 continua ad essere il più venduto e utilizzato al mondo e, in attesa di Meta Quest 3, la società di Mark Zuckerberg sta mostrando continuamente la sua volontà di sostenere gli sviluppatori e gli utenti con aggiornamenti regolari e nuove funzionalità. L’ultimo aggiornamento per tale hardware introduce in particolar modo due novità essenziali: la mappatura personalizzata dei pulsanti e Hand Tracking 2.2, update cruciale per il tracciamento delle mani senza controller.

Meta Quest 2 si aggiorna: le novità chiave

Hand Tracking 2.2 è l’elemento più importante dell’aggiornamento Quest v56, con il quale la latenza è stata ridotta sensibilmente per facilitare l’uso di applicazioni in rapido movimento o migliorare l’esperienza di digitazione. Nello specifico, Meta afferma che con questo update Quest 2 è fino al 40%” migliore per un uso tipico o “fino al 75%” migliore per i movimenti veloci, prevenendo così azioni sbagliate o motion sickness causato dall’eccessivo lag. A influire sul perfezionamento dell’esperienza è anche l’aggiornamento v55, con il quale Meta ha incrementato le performance generali del chip del 26%.

Inoltre, l’aggiornamento Quest v56 aggiunge la possibilità di “scorrere per digitare utilizzando la tastiera virtuale”, piuttosto che dover toccare ogni volta il singolo tasto giusto, e non manca la rimappatura dei pulsanti, disponibile tramite Impostazioni > Accessibilità. Con quest’ultima feature, che potete vedere nel video soprastante, è possibile rimappare completamente ogni pulsante su entrambi i controller Oculus Touch.

Un’altra gradita aggiunta all’accessibilità, infine, consiste nel supporto ai sottotitoli in tempo reale a livello di sistema per servizi come Meta Quest TV, Explore e Meta Quest Store.