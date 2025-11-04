 Meta rilascia l'app WhatsApp per Apple Watch
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meta rilascia l'app WhatsApp per Apple Watch

Meta ha annunciato la disponibilità dell'app dedicata di WhatsApp per Apple Watch con molte funzionalità presenti sulle altre piattaforme.
Meta rilascia l'app WhatsApp per Apple Watch
App e Software Comunicazione
Meta ha annunciato la disponibilità dell'app dedicata di WhatsApp per Apple Watch con molte funzionalità presenti sulle altre piattaforme.
Meta

Come anticipato a fine ottobre dai test della versione beta, Meta ha ufficialmente annunciato la disponibilità dell’app WhatsApp per Apple Watch. Gli utenti che hanno acquistato lo smartwatch dell’azienda di Cupertino possono ora rispondere ai messaggi senza utilizzare l’iPhone. Il lancio è avvenuto poche ore dopo il down del servizio.

Funzionalità di WhatsApp per Apple Watch

Fino ad oggi, Meta non aveva mai offerto un’app dedicata per Apple Watch. Gli utenti potevano sfruttare solo poche funzionalità del servizio, come la lettura dei messaggi, l’invio di risposte preconfezionate e la ricezione delle notifiche dall’iPhone collegato allo smartwatch. WhatsApp per Apple Watch non è indipendente, quindi deve essere ancora abbinata all’iPhone, ma sono disponibili funzionalità maggiori.

Meta ha elencato quelle offerte dalla nuova app dedicata:

  • Notifiche chiamate: puoi vedere chi ti sta chiamando senza dover guardare l’iPhone
  • Messaggi completi: puoi leggere i messaggi WhatsApp completi sull’Apple Watch (sono visibili anche quelli più lunghi)
  • Messaggi vocali: puoi registrare e inviare messaggi vocali
  • Reazioni ai messaggi: è possibile inviare reazioni rapide con emoji ai messaggi che ricevi
  • File multimediali: vedrai immagini e sticker sul tuo Apple Watch
  • Cronologia chat: puoi vedere più contenuti della cronologia chat sullo schermo quando leggi i messaggi

Meta sottolinea che, come su altri dispositivi e sistemi operativi, messaggi e chiamate rimangono privati anche su Apple Watch, grazie alla crittografia end-to-end.

L’azienda di Menlo Park promette miglioramenti e l’arrivo di altre funzionalità in base ai feedback ricevuti. La nuova app di WhatsApp può essere utilizzata su Apple Watch Series 4 e successivi con almeno watchOS 10.

Nel comunicato stampa di Meta non viene spiegato come avviene il collegamento tra iPhone e Apple Watch. La versione beta testata da WABetainfo a fine ottobre prevede una connessione completamente automatica. Non occorre quindi effettuare la scansione di un codice QR, se lo smartwatch è già abbinato allo smartphone.

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 4 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android

WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)
Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov

Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov
WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato

WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato
WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android

WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)
Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov

Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov
WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato

WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato
Luca Colantuoni
Pubblicato il
4 nov 2025
Link copiato negli appunti