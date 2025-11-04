WhatsApp down il 4 novembre: tutti gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta raccogliendo centinaia di segnalazioni relative a un down di WhatsApp. Il problema sembra riguardare esclusivamente la versione Web del servizio, quella accessibile via browser all’indirizzo web.whatsapp.com . Le applicazioni non sarebbero dunque interessate. Per questo motivo, l’impatto dello stop sarebbe contenuto.

Il down di WhatsApp del 4 novembre

Abbiamo fatto un test e possiamo confermare che non funziona. Qui sotto uno screenshot appena catturato dal nostro PC. L’elenco delle conversazioni non si carica e le notifiche per i messaggi risultano disattivate. La schermata consiglia di scaricare e installare l’app.

C’è una qualche sorta di problema nella sincronizzazione. Qualcosa non va nella connessione tra l’interfaccia Web e l’applicazione mobile. Feedback simili arrivano dai post sui social condivisi dagli utenti accompagnati dall’hashtag #whatsappdown, immancabile in queste occasioni.

Per il momento da Meta (che gestisce il servizio) non sono arrivati commenti. Pubblicheremo di seguito tutti gli aggiornamenti in questo articolo, appena disponibili.

Aggiornamento (4 novembre 2025, 15:44)

Sempre più segnalazioni fanno riferimento a un problema che interessa solo la versione Web del servizio. Nessun intoppo dunque per chi sta utilizzando WhatsApp su dispositivi mobile oppure dall’applicazione per Windows e macOS.

Aggiornamento (4 novembre 2025, 16:15)

Trascorsa quasi un’ora dall’inizio del down, l’interfaccia Web di WhatsApp sembra pian piano tornare a funzionare normalmente. Il numero delle segnalazioni inviate dagli utenti a Downdetector è ancora elevato, ma in diminuzione rispetto a prima.

Aggiornamento (4 novembre 2025, 16:32)