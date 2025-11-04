WhatsApp down il 4 novembre: tutti gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta raccogliendo centinaia di segnalazioni relative a un down di WhatsApp. Il problema sembra riguardare esclusivamente la versione Web del servizio, quella accessibile via browser all’indirizzo
web.whatsapp.com. Le applicazioni non sarebbero dunque interessate. Per questo motivo, l’impatto dello stop sarebbe contenuto.
Il down di WhatsApp del 4 novembre
Abbiamo fatto un test e possiamo confermare che non funziona. Qui sotto uno screenshot appena catturato dal nostro PC. L’elenco delle conversazioni non si carica e le notifiche per i messaggi risultano disattivate. La schermata consiglia di scaricare e installare l’app.
C’è una qualche sorta di problema nella sincronizzazione. Qualcosa non va nella connessione tra l’interfaccia Web e l’applicazione mobile. Feedback simili arrivano dai post sui social condivisi dagli utenti accompagnati dall’hashtag #whatsappdown, immancabile in queste occasioni.
Per il momento da Meta (che gestisce il servizio) non sono arrivati commenti. Pubblicheremo di seguito tutti gli aggiornamenti in questo articolo, appena disponibili.
Aggiornamento (4 novembre 2025, 15:44)
Sempre più segnalazioni fanno riferimento a un problema che interessa solo la versione Web del servizio. Nessun intoppo dunque per chi sta utilizzando WhatsApp su dispositivi mobile oppure dall’applicazione per Windows e macOS.
Aggiornamento (4 novembre 2025, 16:15)
Trascorsa quasi un’ora dall’inizio del down, l’interfaccia Web di WhatsApp sembra pian piano tornare a funzionare normalmente. Il numero delle segnalazioni inviate dagli utenti a Downdetector è ancora elevato, ma in diminuzione rispetto a prima.
Aggiornamento (4 novembre 2025, 16:32)
Ulteriore diminuzione dei feedback, il problema è in via di risoluzione. Meta non ha rilasciato dichiarazioni in merito al down, ma di certo i suoi tecnici sono intervenuti per correggere ciò che non andava. Collegandosi all’indirizzo
web.whatsapp.com da browser desktop, la sincronizzazione delle chat è tornata a funzionare come sempre. Fortunatamente non si è trattato di uno stop prolungato come quello di fine settembre che, tra le altre cose, aveva coinvolto anche le applicazioni mobile.