Meta rimuove Facebook News in tre paesi europei

Meta ha comunicato che rimuoverà Facebook News all’inizio di dicembre in Francia, Germania e Regno Unito. In pratica, gli utenti non potranno accedere più agli articoli mostrati nella scheda dedicata del social network. Gli editori potranno ancora condividere le notizie tramite account e Pagine. La novità conferma lo scarso interesse dell’azienda di Menlo Park verso questo tipo di contenuto.

Addio a Facebook News in Europa

La sezione Facebook News è stata annunciata circa quattro anni fa. Inizialmente era disponibile solo negli Stati Uniti. Successivamente è arrivata in Australia, Francia, Germania e Regno Unito. Il lancio era previsto anche in altri paesi, tra cui Brasile e India, ma probabilmente non avverrà mai.

Meta ha comunicato che, all’inizio di dicembre, rimuoverà la scheda Facebook News nei tre paesi europei. L’azienda di Menlo Park continuerà a rispettare gli obblighi previsti dagli accordi sottoscritti con gli editori fino allo loro scadenza. Non verranno sottoscritti nuovi accordi in Francia, Germania e Regno Unito, né offerti nuovi prodotti specifici in futuro.

Meta sottolinea che investirà tempo e risorse sui contenuti che gli utenti vogliono vedere sulla piattaforma, come i video di breve durata (Reels). Le news rappresentano meno del 3% di quello che gli utenti vedono nel loro feed, quindi la scoperta delle news è una piccola parte dell’esperienza offerta dal social network.

La condivisione delle news non è più considerata da Meta una priorità (quasi certamente perché i guadagni in termini pubblicitari è minimo). Lo scarso interesse verso questo tipo di contenuto è dimostrato dal ban introdotto in Canada come risposta alla legge che impone il pagamento di un giusto compenso agli editori.