Meta: niente news su Facebook e Instagram in Canada

Come anticipato a fine giugno, Meta ha iniziato a bloccare la visualizzazione delle news su Facebook e Instagram in Canada. Gli utenti non troveranno più gli articoli pubblicati dagli editori, in quanto l’azienda di Menlo Park non vuole rispettare la nuova legge denominata Online News Act.

Niente news su Facebook e Instagram in Canada

La legge, approvata dal Parlamento il 15 giugno 2023, obbliga le piattaforme online ad avviare una negoziazione con gli editori in modo da determinare il giusto compenso per la pubblicazione delle notizie. Meta non vuole pagare nulla perché sono gli stessi editori che usano Facebook e Instagram per aumentare le visite ai loro siti, il numero di abbonati e le entrate pubblicitarie.

Dopo le “minacce”, l’azienda di Menlo Park è passata ai fatti. Da ieri è iniziato l’oscuramento delle news sui due social network, come hanno già notato alcuni giornalisti. Quando gli utenti accedono alla pagina dell’editore trovano il messaggio “Le persone in Canada non possono vedere questo contenuto“.

Meta ha quindi applicato una restrizione geografica (probabilmente può essere aggirato con una VPN). Il blocco non è valido solo per le news condivise dagli editori, ma anche per quelle condivise dagli utenti. Se un canadese è amico di un italiano e quest’ultimo pubblica su Facebook il link ad un articolo di un quotidiano canadese, il canadese non vedrà nulla.

L’azienda di Menlo Park aveva suggerito modifiche per evitare conseguenze che avrebbero danneggiato gli utenti e gli stessi editori, ma la legge è stata approvata senza emendamenti, come è invece avvenuto in Australia. Anche Google ha annunciato che eliminerà i link agli articoli da Search, News e Discovery.