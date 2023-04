Meta-SIAE: nessun accordo dopo l'incontro

Nulla di fatto al termine del primo incontro tra Meta e SIAE avvenuto ieri al Ministero della Cultura. Dopo oltre tre ore non è stato trovato nessun accordo, quindi i brani musicali degli artisti italiani non sono ancora accessibili su Facebook e Instagram. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta e potrebbe anche intervenite l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Meta-SIAE: distanza tra le parti

Come è noto, dallo scorso 16 marzo non è più possibile utilizzare la musica del catalogo SIAE sui social network di Meta. L’azienda di Menlo Park ha eliminato i brani, in quanto la licenza è scaduta a metà dicembre 2022 e non è stata rinnovata. AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per un presunto abuso di dipendenza economica e chiesto l’immediata riattivazione della negoziazione.

Il primo incontro tra i rappresentanti di Meta e SIAE è avvenuto ieri sera, in seguito alla richiesta di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura. Dopo oltre tre ore di colloqui, le parti non hanno trovato un accordo.

La SIAE vuole accedere ai dati che Meta utilizza per determinare i ricavi derivanti dai contenuti musicali. L’azienda ha risposto picche, proponendo una remunerazione mista, ovvero basata su un forfait (quota fissa) e una percentuale variabile che tiene conto dei ricavi ottenuti dai video con pubblicità (quelli con durata maggiore di 60 secondi).

Un portavoce di Meta ha dichiarato:

Abbiamo avuto un lungo confronto con SIAE e ci sono ancora importanti punti irrisolti. Continueremo a lavorare per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti.

Questo è invece il commento della SIAE:

Ci siamo confrontati a lungo con Meta sulle rispettive posizioni, ma allo stato attuale siamo ancora lontani dalle precise indicazioni formulate ieri dal Garante per la Concorrenza e il Mercato. Continuiamo comunque a lavorare nell’auspicio di pervenire ad una soluzione condivisa.

Non è noto se e quando avverrà il secondo incontro. Difficilmente si troverà un’intesa in tempi brevi.