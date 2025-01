Meta sostituisce Nick Clegg con un repubblicano

Nick Clegg, Presidente degli affari globali di Meta, ha lasciato l’azienda californiana. Non sono noti i motivi della decisione, ma l’annuncio è casualmente arrivato pochi giorni prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il suo posto è stato assegnato a Joel Kaplan, noto repubblicano che ha lavorato per George W. Bush. Apparentemente sembra una scelta fatta per compiacere il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Nick Clegg è stato Vice Primo Ministro del Regno Unito tra il 2010 e il 2015 durante il governo Cameron. È stato assunto da Meta ad ottobre 2018 e ha svolto il ruolo di Vice Presidente degli affari globali fino al 2022, quando è stato promosso Presidente. Clegg è arrivato quando l’azienda di Menlo Park si trovava al centro dello scandalo Cambridge Analytica.

Considerati i suoi compiti (sicurezza degli utenti, tutela della privacy e rapporti con le istituzioni) ha avuto diversi scontri con autorità e politici (anche della Commissione europea). Ha difeso pubblicamente la decisione di Meta di non applicare le norme di fact checking ai politici e criticato la regolamentazione dell’intelligenza artificiale in Europa.

All’inizio di dicembre 2024 ha dichiarato che Elon Musk è un “burattinaio” che ha trasformato X in “cavallo di battaglia iper-partigiano e ideologico”. La nomina di Joe Kaplan sembra naturale, visto che era il vice di Clegg, ma ci sono chiaramente motivazioni politiche.

Kaplan è uno dei maggiori sostenitori della libertà di parola. Aveva criticato le policy di Meta perché ostacolerebbeo le voci dei conservatori. Ha lavorato per l’amministrazione Bush e ora avrà sicuramente il compito di migliorare i rapporti con Donald Trump. Clegg ha dichiarato che Kaplan è la persona giusta nel ruolo giusto al momento gusto.

La svolta a destra di Meta è confermata dalla scelta di Kevin Martin (ex Presidente repubblicano della FCC) come vice di Kaplan. Il CEO Mark Zuckerberg ha incontrato Trump a fine novembre e recentemente ha donato un milione di dollari al fondo istituito per l’organizzazione degli eventi previsti durante l’insediamento alla Casa Bianca.