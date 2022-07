Meta Sphere: IA verifica le citazioni di Wikipedia

Facebook è il social network più utilizzato per la diffusione di fake news. Meta ha spesso illustrato come cerca di limitare questo fenomeno con l’uso di varie tecnologie. L’azienda di Menlo Park ha ora annunciato Sphere, una “knowledge source” che sfrutta l’intelligenza artificiale e i dati open web per la verifica delle informazioni. Il primo test reale riguarda le citazioni di Wikipedia.

Sphere verifica migliaia di citazioni

Meta spiega che oggi basta fare una domanda all’assistente digitale sullo smartphone per ottenere informazioni su qualsiasi argomento. I modelli IA utilizzano però i motori di ricerca che forniscono risposte non sempre rilevanti. In alternativa viene sfruttata Wikipedia. L’enciclopedia viene aggiornata da volontari, quindi non è facile verificare le fonti. La soluzione è Sphere, una fonte che utilizza oltre 134 milioni di documenti pubblici.

Il primo modello realizzato dai ricercatori di Meta permette di effettuare la scansione automatica di migliaia di citazioni di Wikipedia. L’intelligenza artificiale può quindi verificare se una citazione è sbagliata o non pertinente. Sphere suggerisce quindi la citazione corretta. L’obiettivo di Meta è sviluppare una piattaforma che permetta agli editor di Wikipedia di individuare e correggere rapidamente i problemi con le citazioni.

Al momento però non c’è nessuna partnership tra Meta e Wikimedia, in quanto il progetto è ancora nella fase di ricerca. Sphere è open source, quindi è possibile modificare il modello secondo le proprie esigenze. L’azienda di Menlo Park ha confermato che Sphere non viene usata per la verifica delle news su Facebook.