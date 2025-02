Meta spiega come evitare le truffe romantiche

La festa di San Valentino è la più attesa dagli innamorati e dai cybercriminali. Dato che i tentativi aumenteranno sicuramente nelle prossime ore, Meta ha spiegato come evitare le cosiddette truffe romantiche, sfruttando le funzionalità offerte da Messenger, Instagram e WhatsApp. L’azienda di Menlo Park ha inoltre elencato alcuni risultati ottenuti nel 2024 per contrastare questo tipo di attività illecita.

Soluzioni per le truffe romantiche

Le truffe romantiche sono un tipo di truffa che sfrutta i sentimenti delle persone. I cybercriminali contattano le potenziali vittime tramite app di messaggistica, social network, forum, email o app per appuntamenti. Quasi sempre utilizzano una falsa identità, facendo credere di essere imprenditori, militari o con altre posizioni lavorative importanti e single, separati o vedovi (i truffatori sono principalmente uomini).

Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia e piuttosto intimo cominciano a chiedere somme di denaro per pagare cure mediche, acquistare titoli di viaggio per raggiungere la vittima o per altri motivi inventati. In alcuni casi viene proposto un investimento vantaggioso. Ovviamente i truffatori spariscono dopo aver ricevuto i soldi.

Meta ha individuato a bloccato molte truffe romantiche nel 2024, chiudendo oltre 408.000 account Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Gli utenti possono usare le funzionalità incluse nelle app per rilevare tentativi di truffa. Su Messenger vengono mostrati avvisi di sicurezza se l’attività degli utenti è sospetta e se potrebbero trovarsi in un altro paese.

I test per simili avvisi vengono visualizzati agli adolescenti su Instagram (verranno estesi a più utenti nei prossimi mesi). Su WhatsApp è invece possibile silenziare le chiamate da numeri sconosciuti. Meta ha inoltre iniziato a testare l’uso dell’intelligenza artificiale per scoprire i profili falsi. Se l’immagine corrisponde a quella di persone note, l’account viene chiuso.