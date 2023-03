Meta taglia i prezzi di Quest 2 e Quest Pro

Ottima notizia per gli utenti che vogliono acquistare i visori dell’azienda di Menlo Park. Meta ha comunicato i nuovi prezzi di Quest 2 e Quest Pro in vigore dal prossimo 5 marzo. La versione da 256 GB del Quest 2 costerà 70 dollari in meno. Taglio di ben 500 dollari per il Quest Pro.

Quest 2 (256 GB) a 429,99 dollari

I prezzi originali del visore Quest 2 erano 299,99 dollari per la versione con 128 GB di storage e 399,99 dollari per la versione con 256 GB di storage. Dal 1 agosto 2022 i prezzi erano aumentati di 100 dollari, in quanto Meta doveva coprire i maggiori costi di produzione e spedizione (ma aveva offerto in regalo il gioco Beat Saber fino al 31 dicembre).

L’azienda di Menlo Park ha ridotto il prezzo della versione da 256 GB del Quest 2 a 429,99 dollari in 20 paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Il prezzo italiano dovrebbe essere 479,99 euro, ma non ci sono conferme. Invariato il prezzo della versione da 128 GB, ovvero 399,99 dollari (449,99 euro).

Il taglio di prezzo è probabilmente legato all’arrivo del Quest 3 entro fine anno. Meta vuole quindi svuotare i magazzini per fare spazio al nuovo modello. È previsto il lancio di altri visori, in base alla roadmap svelata da un dirigente.

Il Quest Pro costava 1.499,99 dollari (1.799,99 euro in Italia) al debutto. Meta ha ora ridotto il prezzo di ben 500 dollari. Gli utenti potranno acquistare il visore a 999,99 dollari dal 5 marzo in Canada e Stati Uniti (dal 15 marzo negli altri paesi). Il prezzo italiano dovrebbe essere 1.299,99 euro.

