Meta lancia Vibes in Europa: il feed di video generati dall'AI

Vibes di Meta, il feed di video brevi completamente generati dall’intelligenza artificiale, sbarca in Europa, sei settimane dopo il lancio negli Stati Uniti. La reazione del pubblico americano avrebbe dovuto suggerire a Meta di ripensarci. Ma no, l’azienda ha deciso di esportare l’esperimento anche nel Vecchio Continente.

Vibes è integrata nell’app Meta AI. Si creano video usando prompt testuali, si remixano clip di altri utenti, si aggiungono filtri e musica, si condivide tutto su un feed dedicato. In pratica, è un social network fatto di contenuti che non esistono davvero, una specie di realtà parallela dove niente è autentico ma tutto sembra incredibilmente familiare.

Vibes arriva in Europa: Meta punta tutto sui video generati dall’AI

Il meccanismo è semplice. Si apre l’app, si scrive un prompt tipo gatto che suona la chitarra sulla luna e l’intelligenza artificiale sforna un video di qualche secondo. Oppure si prende il video di qualcun altro e si remixa, aggiungendo nuove immagini, sovrapponendo musica o cambiando lo stile visivo. Meta descrive tutto questo come un’esperienza di creazione intrinsecamente sociale e collaborativa , dove gli utenti sono incoraggiati a co-creare e costruire storie insieme.

Il feed diventa progressivamente più personalizzato in base agli interessi dell’utente. Più si guarda, più l’algoritmo impara cosa piace, e più continua a proporre variazioni sullo stesso tema. È lo stesso modello delle altre piattaforme social, solo che qui i contenuti non provengono da persone reali.

I video si possono condividere direttamente sul feed Vibes, inviare agli amici o pubblicare anche su Instagram e Facebook. In pratica, Meta sta creando un ecosistema dove i contenuti sintetici possono contaminare liberamente tutte le sue piattaforme.

Lo scarso entusiasmo degli utenti americani

Quando Mark Zuckerberg ha presentato Vibes a settembre, i commenti sotto il suo post di annuncio non sono stati molto positivi. Eppure Meta va avanti imperterrita, portando il servizio in Europa.

La cosa più sconcertante di tutta questa storia è che Meta sta facendo esattamente l’opposto di ciò che aveva promesso pochi mesi fa. All’inizio del 2024, l’azienda aveva dichiarato guerra ai contenuti non originali e aveva incoraggiato i creatori a concentrarsi su una narrazione autentica , mettendo in guardia contro i video di scarso valore che inquinano le piattaforme social.

E ora? Ora Meta lancia un intero feed dedicato a contenuti che per definizione non sono originali, non sono autentici e non provengono da esseri umani. È come se un ristorante che ha appena lanciato una campagna sul cibo biologico e a chilometro zero decidesse improvvisamente di aprire un fast food. Ma si sa, la coerenza non è esattamente il forte di Mark Zuckerberg…

YouTube va nella direzione opposta

Le altre piattaforme si muovono nella direzione opposta. YouTube, per esempio, sta cercando attivamente di arginare l’invasione di contenuti AI di bassa qualità, con regole più severe e sistemi di controllo per evitare che il suo feed venga sommerso da video spazzatura. Meta invece abbraccia l’onda e ci surfa sopra con entusiasmo.

L’azienda si vanta che la generazione di contenuti multimediali nell’app Meta AI è aumentata di oltre dieci volte dal lancio. Un dato che potrebbe sembrare impressionante, ma che in realtà solleva una domanda: a chi interessano davvero questi contenuti? Gli utenti li guardano perché li trovano coinvolgenti o semplicemente perché l’algoritmo ce li piazza davanti?