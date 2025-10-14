 Metro laser con Bluetooth: l'offerta per il fai da te
Amazon propone uno sconto molto interessante su questo metro laser con Bluetooth: utile da avere sempre a portata di mano in casa.
Amazon propone uno sconto molto interessante su questo metro laser con Bluetooth: utile da avere sempre a portata di mano in casa.

Non è il solito misuratore, ma un metro laser con Bluetooth: quello del marchio HOTO lo trovi in sconto su Amazon. Una volta rilevata una distanza, la può sincronizzare sullo smartphone attraverso un’applicazione dedicata, così da tenerne traccia in modo comodo e intelligente. È l’offerta giusta per gli appassionati del fai da te e non solo, anche per chi sta ristrutturando casa o vuol riprogettare un qualsiasi ambiente, dal box alla cantina.

Il metro laser con Bluetooth di HOTO

Premiato con i riconoscimenti iF Design 2022 e Good Design Award, ha in dotazione una custodia protettiva in gomma facile da afferrare, pur mantenendo le dimensioni compatte, simili a quelle di una carta di credito. Integra un display OLED a risparmio energetico per un’autonomia imbattibile (la ricarica avviene tramite porta USB-C) e assicura una precisione di 2 millimetri con possibilità di rilevare distanze fino a 30 metri. Impiega 0,2 secondi. Scopri di più nella scheda completa.

Invece di pagarlo 39,99 euro come da listino ufficiale del produttore, lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 31,99 euro, grazie allo sconto del 20%. È applicato in automatico, non servono coupon o codici da attivare. Potrebbe andare sold out in fretta, non fatichiamo a immaginare che interesserà a molti.

Il metro laser con Bluetooth di HOTO è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà da te già entro domani con la consegna gratuita. Chiudiamo segnalando che il voto medio assegnato da oltre 1.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,4/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Davide Tommasi
14 ott 2025
