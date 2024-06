Metti al sicuro la tua mail con il tool Surfshark Alert

Se ti sei stancata di preoccuparti per la sicurezza del tuo account email, con il tool Surfshark Alert, parte del pacchetto Surfshark One, i tuoi dati saranno finalmente al sicuro. Il pacchetto offre non solo il servizio VPN e un antivirus all’avanguardia, ma anche lo sconto dell’83% con tre mesi extra gratuiti.

Parlando di Surfshark Alert, si tratta di un sistema pensato per proteggere i tuoi account da ogni minaccia online possibile. Il vantaggio? Notifiche immediate in caso di violazione delle tue informazioni private.

Tool Surfshark Alert: vigilanza costante per mantenere al sicuro la tua mail

Surfshark Alert sorveglia il web per rintracciare i tuoi dati sensibili. Non solo protegge tutte le tue email, ma scansiona costantemente la rete per capire se sono state compromesse. Se trova qualcosa di sospetto, ti avvisa immediatamente.

Stesso discorso vale per le tue password: il sistema verifica quante volte sono state violate, consigliandoti se siano davvero sicure da usare. Se necessario, ti suggerisce di cambiarle con qualcosa di più robusto.

La protezione che Surfshark Alert si estende alla tua intera identità digitale, comprese le carte di credito. Queste, spesso associate a vari servizi online, sono il bersaglio prediletto dai cybercriminali. Grazie a Surfshark Alert, saranno sempre protette e riceverai notifiche tempestive in caso di furto. Riceverai inoltre rapporti trimestrali o annuali per rimanere sempre aggiornato sulla sicurezza dei tuoi dati.

Alla fine, scegliere Surfshark One ti garantisce praticità e serenità. Non dovrai più temere che le tue informazioni cadano nelle mani sbagliate. Quindi, metti al sicuro la tua mail e proteggila a 360 gradi con il tool Surfshark Alert. Con questa combinazione di VPN, antivirus e sistema di allerta, la sicurezza informatica non sarà più un problema.