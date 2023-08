Metti il turbo: Sky ti regala il monopattino Acer

Rimangono ancora solo pochi giorni per approfittare dell’offerta speciale di Sky che regala il monopattino elettrico Acer con l’abbonamento ai pacchetti Sky TV e Sky Sport. La promozione racchiude tutto il meglio dell’intrattenimento, gli eventi sportivi più importanti a livello nazionale e internazionale, in aggiunta a un mezzo utile per muoversi in modo agile, veloce e sostenibile nel traffico cittadino, evitando le code e gli ingorghi tipici dei centri urbani.

Intrattenimento e mobilità: monopattino Acer gratis con l’offerta Sky

Al prezzo mensile di soli 30,90 euro invece di 45,00 euro come da listino, per un periodo pari a 18 mesi, sarà possibile accedere al catalogo di serie TV e show con le produzioni Sky Original come The Blacklist, Call My Agent Italia, Un Sogno in Affitto e presto anche la nuova edizione del talent canoro X Factor. Per quanto riguarda invece lo sport ci sono le partite di Champions League, Europa Leage e Conference League, tutte le gare della Formula 1 e della MotoGP (incluse le prove e le qualifiche), il grande tennis con i tornei più importanti, il campionato NBA e molto altro ancora.

Il monopattino elettrico di Acer in regalo grazie alla promozione è quello visibile qui sopra, appartenente alla ES Series 1 del marchio. Con telaio in alluminio, è dotato di un freno a disco posteriore, ammortizzatori, pneumatici tubeless e tre modalità di funzionamento. Inoltre, integra un piccolo display che mostra la velocità e il livello di carica della batteria.

Ricordiamo che l’offerta speciale a 30,90 euro al mese con Sky TV e Sky Sport è attivabile solo fino al 6 agosto. Dopodiché, l’abbonamento tornerà al suo consueto prezzo di listino. Un’ottima occasione che unisce intrattenimento e mobilità, di cui approfittare finché in tempo.

