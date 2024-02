Metti al SICURO le tue Password con NordPass: oggi a prezzo top

Oggi i pericoli sono sempre dietro l’angolo online. Ecco perché è importante acquisire buone abitudini soprattutto sulla gestione di credenziali di accesso, carte di credito e informazioni sensibili come licenze, documenti d’identità e altro. Se vuoi avere in unico posto la possibilità di gestire tutto questo al meglio e in totale sicurezza e privacy allora devi scegliere NordPass, il Password Manager full optional. Oggi lo attivi a un prezzo speciale.

Non si tratta di una semplice applicazione per gestire le tue password, ma è un vero e proprio luogo digitale criptato dove organizzare la tua vita. Infatti, al suo interno puoi registrare per un utilizzo futuro sicuro e pratico password, passkey, carte di credito, licenze software, documenti di identità, passaporto e molto altro ancora. Tutto senza la possibilità che alcuna minaccia possa rubarle questi dati.

Inoltre, con il Password Manager NordPass, puoi generare password robuste e complesse per evitare violazioni ai tuoi accessi come social network, email e altro. La grande comodità è che puoi anche condividere i tuoi dati con famigliari e colleghi in modo sicuro. Infine, un sistema di scansione ininterrotto ti avvisa se i tuoi dati sono stati in qualche modo violati. Così potrai prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi.

NordPass è il Password Manager completo

Scegli NordPass, il Password Manager scontato solo nel prezzo. Infatti, grazie alla sua app multi-device accedi alle tue informazioni, password e carte di credito da qualsiasi dispositivo che si sincronizza in tempo reale. Dotato di una tecnologia a compilazione automatica, questo sistema riconosce la pagina di accesso e ti suggerisce automaticamente le credenziali da inserire per accedervi.

La stessa cosa vale anche quando devi effettuare acquisti online. In un click o tap inserisci il numero della carta di credito, l’intestatario, la data di scadenza e il codice di sicurezza. Succede anche quando devi compilare dei moduli online dove sono richiesti i tuoi dati personali. Niente male vero? Non potrai più farne a meno.

