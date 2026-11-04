Mettiti al polso uno degli smartwatch più iconici al 30%: Garmin Forerunner 55

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno degli smartwatch meglio realizzati per le attività sportive senza doverlo pagare eccessivamente. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Garmin Forerunner 55 a 119,49 euro, invece che 169,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 30% che ti fa risparmiare più di 50 euro sul totale. E se preferisci puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina. Fai alla svelta perché l’occasione non durerà in eterno e sarebbe un peccato perderla.

Garmin Forerunner 55: il compagno perfetto per la corsa

Il Garmin Forerunner 55 nasce per gli amanti dello sport, in particolare per chi ama correre, ma è ovviamente adatto a tutti. In questa versione ha una cassa da 42 mm che pesa circa 37 grammi e con un display LCD da 1,04 pollici estremamente luminoso e quindi leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Tramite i pulsanti dedicati potrai controllare la musica dallo smartphone, scaricare le app e personalizzare il quadrante.

Con il GPS integrato multi satellite potrai tracciare i tuoi percorsi con precisione passo dopo passo per sapere sempre dove sei anche senza portare con te lo smartphone. È in grado di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, i livelli di stress e ti avvisa di quando devi recuperare. Puoi ricevere consigli giornalieri con piani di allenamento dinamici su misura in base alla tua forma fisica e stimare i tempi potenziali su diverse distanze. È impermeabile fino a 5 ATM e gode di un’autonomia fino a 14 giorni.

Se sei uno sportivo questo è sicuramente lo smartwatch che devi acquistare oggi. Perciò vai all’istante su Amazon e fai tuo il Garmin Forerunner 55 a 119,49 euro, invece che 169,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.