Pavimenti splendenti con Tapo RV30 Max Turbo da 250000Pa (coupon al 50%)

Anche tu sei stanca di dover passare ogni giorno il pavimento per raccogliere i peli del tuo animale domestico o il passaggio costante dei tuoi figli con le scarpe piene di terra? Oggi puoi risolvere con una spesa intelligente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV30 Max Turbo a soli 199,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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Tapo RV30 Max Turbo: lascia che al pavimento ci pensi lui

La bellezza di avere il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV30 Max Turbo è che non dovrai più preoccuparti della pulizia di casa e avrai molto più tempo per altre faccende. Grazie alla sua aspirazione da 25.000 Pa è in grado di raccogliere qualsiasi cosa senza tralasciare nulla. Inoltre mentre aspira lava in contemporanea. Il sistema antigroviglio riduce gli accumuli di peli ed evita la manutenzione continua.

È in grado di mappare con precisione diversi piani della casa e creare mappe locali che potrai gestire comodamente dall’app dedicata. Inoltre la navigazione precisa con LiDAR dToF e sensori intelligenti permettono un robot di muoversi in ogni angolo della casa senza fermarsi mai. La stazione di ricarica funziona anche da svuotamento automatico e ti consente quindi di avere 90 giorni di tranquillità senza dover cambiare il sacchetto. Oltre a questo garantisce un’autonomia di quasi 3 ore.

Cambia drasticamente il tuo modo di pulire casa con questo spettacolare robot che costa molto meno del suo prezzo. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Tapo RV30 Max Turbo a soli 199,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.