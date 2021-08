$MIA: la città di Miami ha la sua criptovaluta, MiamiCoin

Da una parte i paesi puntano all'emissione di CBDC controllate dalle banche centrali, dall'altra si registrano le prime iniziative relative a monete legate alle singole città: è il caso di Miami e più nello specifico del progetto MiamiCoin messo in campo da CityCoins di Patrick Stanley.

MiamiCoin: in Florida la prima CityCoin

Basata sul protocollo Stacks, ha come obiettivo quello di supportare la città e la comunità locale, consentendo al tempo stesso a chiunque di ottenere $MIA attraverso l'inoltro dei token STX. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

MiamiCoin è la prima CityCoin sul mercato, realizzata per sostenere la Magic City premiano i suoi possessori attraverso il protocollo Stacks.

In breve, quanto ottenuto con il mining finisce in piccola parte (30%) all'interno di un portafogli che sarà poi impiegato per finanziare le opere della città e per la quota restante (70%) in quello dei sostenitori. Di seguito qualche dettaglio in più su come funziona.

MiamiCoin si basa su Stacks, un protocollo che abilita gli smart contract sulla rete Bitcoin. Tutti possono competere per il mining di MiamiCoin, inoltrando i propri token STX attraverso il protocollo. Il 30% di quanto inviato è diretto a un wallet riservato a Miami, il restante 70% può essere impiegato per ottenere STX e BTC.

Ready for 🤯 ? MiamiCoin is built on Bitcoin via @stacks (smart contracts for BTC). So if you have MIA and want to exchange it in trustless swap for BTC, you now can with this experimental UI: https://t.co/BHFaL5zpqv ht @fmdroid👨‍💻 — CityCoins (@mineCityCoins) August 3, 2021

L'iniziativa, pur non essendo stata messo in campo dall'amministrazione, ha ricevuto approvazione e sostegno da parte del sindaco Francis Suarez, che l'ha definita importante per “differenziare l'economia locale”. Il primo cittadino non ha mai nascosto la sua visione, favorevole all'adozione delle criptovalute e delle tecnologie alla loro base. Non è difficile immaginare che progetti simili possano essere in futuro riproposti altrove. Il debutto di MiamiCoin è previsto per questi giorni.