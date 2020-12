Micro PC quad-core Raspberry a soli 80 euro

Il Natale è appena passato e senza dubbio molti di noi sono alla ricerca del regalo last minute. Agli appassionati di informatica e soprattutto del DIY (Do It Yourself), non possiamo che consigliare il fantastico kit Labists Raspberry Pi 4. Un pacchetto completo per costruire il proprio micro PC.

Labists Raspberry Pi 4 Model B: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse le schede Raspberry rappresentano la migliore soluzione SBC (Single Board Computer) per prezzo e versatilità. Nel caso specifico il kit offre una Raspberry Pi 4 Model B, che ospita un processore A72 quad-core da 1,5GHz e 4GB di memoria RAM. Il kit include inoltre anche un case in cui alloggiare la scheda ed una microSD San Disk da 32GB per l’archiviazione di massa. Sono compresi anche cavo HDMI, alimentatore, ventola di dissipazione, un lettore di schede USB e 3 heatspreader.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla, ritroviamo tutte le porte di cui disporremmo su un PC di maggiori dimensioni. Sono presenti infatti ben 4 porte USB (di cui due 3.0), una porta RJ45 per la connessione via cavo, due porte micro HDMI per configurazioni a doppio monitor e persino una porta USB Type-C. Anche sul fronte wireless non manca nulla, grazie ad un modulo che offre sia la rete Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un’offerta a tempo il kit di Labists è disponibile su Amazon a soli 79,99 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.