Micro PC tascabile Intel 4 core 4/64GB in offerta

Il mini PC che vi proponiamo oggi, è un prodotto a chi proprio dell’ingombro non ne vuole sentir parlare. Si tratta dell’ACEPC T6, un micro PC fanless, senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma trasportabile tranquillamente nel taschino della giacca.

Micro PC ACEPC T6: caratteristiche tecniche

Il PC monta un processore Intel Atom Z8350, una CPU da ben 4 core e 4 thread in grado di raggiungere 1,92GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per l’archiviazione. La memoria di massa, tuttavia, può essere espansa grazie allo slot per microSD integrato di ulteriori 128GB. Considerando le dimensioni, poco superiori ad una chiavetta USB, l’hardware che il computer ospita è sorprendente. A spingere il tutto ci pensa Windows 10 nella sua variante Professional. Parliamo quindi di un dispositivo ideale per le attività d’ufficio in mobilità, come la gestione dei documenti con Office, la navigazione e la fruizione dei contenuti multimediali.

Dal punto di vista della connettività, seppur limitata, abbiamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Sono presenti due porte USB Type-A di cui una USB 3.0, a cui si aggiunge una piccola porta micro USB. Il connettore HDMI maschio è integrato, ragione per cui non avremo bisogno di un cavo separato per collegarlo alla TV o al monitor. Non mancano neanche il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2 per la connessione wireless di rete o di ulteriori periferiche. Una configurazione decisamente interessante per chi cerca un piccolo PC da trasportare in maniera estremamente agevole.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il micro PC su Amazon a 129,90 euro con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listno.