Micro-telecamera nascosta: la più venduta su Amazon è in sconto

Non a caso è il dispositivo della sua categoria più venduto su Amazon: oggi la micro-telecamera nascosta del marchio AOBO può essere acquistata approfittando di uno sconto interessante che eleva ancor di più il suo già ottimo rapporto qualità-prezzo.

Spy cam: questa micro-telecamera nascosta ha davvero tutto

Grazie a dimensioni davvero contenute, pari a pochi centimetri, può essere posizionata ovunque in casa o in ufficio: dietro una pianta, tra i volumi di una libreria, sul tavolo, sulla scrivania, sotto una poltrona: di certo passerà inosservata. Ciò nonostante, garantisce registrazioni a risoluzione 4K, un'autonomia fino a sei ore grazie alla batteria interna da 1.500 mAh, la visione notturna, un sistema per rilevare il movimento e la connessione WiFi per poter essere controllata da remoto e ricevere notifiche in tempo reale in caso di anomalia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Non la solita spy cam: questo modello ha davvero una marcia in più. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 42,49 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.