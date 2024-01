Microfono TONOR: l'OCCASIONE per i Content Creator (-17%)

Quando si tratta di comunicazione online, la qualità dell’audio è cruciale. Per podcaster e streamer che cercano un microfono che offra una resa audio impeccabile senza complicazioni, il microfono a cardioide TONOR è la scelta perfetta, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 17%. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 31,44 euro, anziché 37,99 euro.

Microfono TONOR: le scorte a disposizione sono davvero poche

La semplicità è la chiave con il microfono TONOR, grazie alla sua modalità Plug and Play. Basta collegare il microfono tramite la porta dati USB 2.0, senza la necessità di installare software driver aggiuntivi o dispositivi esterni. È un compagno ideale per chi ama giocare, fare podcasting, partecipare a riunioni Zoom, fare streaming o chattare su Skype. Preparati a goderti un’esperienza audio senza sforzo.

Il modello di pickup cardioide del TONOR è progettato per catturare il suono in modo naturale, con una notevole capacità di sopprimere i rumori di fondo indesiderati. Che tu stia registrando il tuo podcast o partecipando a una riunione online, il microfono a cardioide TONOR garantisce una chiarezza audio senza paragoni.

Se desideri montare il microfono TONOR su un braccio del microfono, è possibile svitare il microfono e l’attacco per l’ammortizzatore e fissarli a un braccio con filettatura 5/8”. L’aggiornato supporto ammortizzatore nascosto è in grado di ridurre efficacemente il rumore causato da tastiere, mouse, radiatori o toccando il microfono, garantendo registrazioni o trasmissioni senza disturbi.

Con l’acquisto del TONOR, riceverai non solo il microfono a condensatore, ma anche il supporto per shock, un treppiede pieghevole per il microfono, un filtro pop, un cavo da USB Type-C a USB-A 2.0, il manuale e un servizio post-vendita dedicato. Ricorda che è compatibile con Mac, PC, PS4 e iPad (con l’adattatore appropriato), ma non con telefoni e Xbox.

Cogli l’opportunità oggi, poiché il microfono TONOR è in vendita su Amazon con uno sconto del 17%. Acquistalo al prezzo competitivo di soli 31,44 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.