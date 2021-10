microSD SanDisk Ultra da 512GB in offerta al 19% di sconto

La scheda microSD SanDisk Ultra da 512 GB si trova in offerta su Amazon a 67,99€, con sconto del 19% e risparmio di oltre 15 euro rispetto al prezzo iniziale.

Disponibile a partire da 32GB fino a 1 TB di memoria, le schede SanDisk Extreme offrono prestazioni eccellenti ad un prezzo molto interessante. Sono l'ideale per archiviare foto e video da una action cam o per espandere la memoria di console portatili come Nintendo Switch e Switch Lite. Grazie ad un pratico adattatore per il formato SD, questa scheda può essere inserita anche in fotocamere e videocamere mirrorless professionali.

La velocità di trasferimento dati raggiunge i 120MB/s, consente di spostare fino a 1000 foto in appena un minuto. Oggi la scheda microSD SanDisk Ultra è disponibile in offerta su Amazon a 67,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.