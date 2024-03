Microsoft 365: dati di Copilot nella stessa posizione

Microsoft 365 ha implementato ufficialmente Copilot per i clienti Enterprise a novembre 2023. Un paio di mesi dopo, a gennaio 2024, Copilot è stato poi reso disponibile per tutti i clienti aziendali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nelle scorse ore, invece, Microsoft ha rivelato un nuovo sviluppo progettato per offrire maggiore trasparenza su come gestisce l’archiviazione dei dati relativamente agli utenti business.

Microsoft 365: dati di Copilot archiviati nello stesso paese del contenuto complessivo

Andando più in dettaglio, l’azienda ha pubblicato un post sul suo blog con cui ha affermato che i dati che mostrano come i clienti interagiscono con Copilot con Microsoft 365 saranno archiviati nello stesso paese o regione in cui è memorizzato il contenuto complessivo dei dati correnti del servizio.

Sebbene la cosa non venga esplicitamente segnalata, questo nuovo impegno di Microsoft nella gestione dei dati potrebbe avere qualcosa a che fare con la risposta dell’azienda all’applicazione da parte dell’Unione europea al DMA (Digital Markets Act).

Da notare che, in un altro post sul blog, Microsoft menziona il confine dei dati dell’UE per Microsoft Cloud, affermando che l’azienda offrirà ai clienti dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio la possibilità di mantenere i loro dati nell’UE.

Oltre a memorizzare i dati di interazione Copilot nello stesso paese o regione in cui sono archiviati i dati generali di Microsoft 365, è stato fatto presente che gli utenti possono eliminare la cronologia dei dati di interazione in qualsiasi momento. Nel corso dell’anno, poi, l’azienda implementerà un sistema per consentire agli utenti di indicare una posizione specifica e personalizzata per l’archiviazione dei dati.