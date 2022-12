Microsoft 365 Family: 6 licenze a prezzo speciale, l'offerta Amazon

Amazon apre i rubinetti per il Natale e mette in sconto anche Microsoft 365 Family: il pacchetto per la produttività con licenze fino a 6 persone che puoi avere adesso a soli 69,99 euro, con uno sconto di 30 euro sul prezzo ufficiale.

Trattandosi di un codice digitale lo riceverai subito direttamente alla tua casella di posta elettronica, senza attese. Naturalmente, se preferisci puoi optare anche per la tradizionale versione fisica, ma dovrai attendere la consegna a casa.

Cosa include Microsoft 365 Family

Con Microsoft 365 Family hai immediato accesso a tutte le applicazioni premium per la produttività del pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Team. Un massimo di 6 persone può accedere quindi a potenti applicazioni di produttività e sicurezza, funzioni premium, spazio di archiviazione cloud extra e protezione avanzata.

L’abbonamento può essere utilizzato contemporaneamente su un massimo di 5 dispositivi per persona tra PC, Mac, tablet e smartphone. Inoltre, puoi contare su fino a 6 TB di spazio di archiviazione in cloud OneDrive, con 1 TB riservato per persona.

Tra le altre cose, trovi anche l’editor video Clipchamp con effetti e filtri premium, la sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi e l’impostazione di avvisi di localizzazione nell’app mobile Microsoft Family Safety.

Tutto questo è incluso nel pacchetto di Microsoft 365 Family che può essere tuo in offerta a soli 69,99 euro. È il grande regalo che ti fa Amazon per il Natale.

