Tra le migliori occasioni su Amazon per questo Black Friday segnaliamo qui l’abbonamento annuale Family a Microsoft 365 proposto oggi a metà prezzo: -50%. Include tutti gli strumenti per la produttività, la didattica a distanza e la comunicazione da remoto e può essere condiviso con un massimo di sei utenti diversi.

Black Friday: abbonamento Microsoft 365 Family a -50%

Le caratteristiche sono quelle riportate nella tabella qui sotto: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 1 TB di spazio per il salvataggio sul cloud grazie alla piattaforma OneDrive, accesso ai documenti da computer così come da smartphone e tablet senza dimenticare le funzionalità avanzate per la sicurezza e il supporto tecnico continuo.

Microsoft 365 Family al prezzo di soli 49,99 euro invece di 99,00 euro come da listino è una delle occasioni del Black Friday da non lasciarsi sfuggire: spendendo la metà tutta la famiglia potrà usufruirne per l’intero 2021. Il codice per l’attivazione viene inviato tramite email. In alternativa l’abbonamento Personal è proposto con il 18% di sconto e quello Business Standard con il 9% di sconto.