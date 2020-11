Su Amazon il Black Friday è già partito: in offerta anche l’unità SSD NVMe di Western Digital della serie Black SN750 con capacità pari a 1 TB con uno sconto del 27% sul prezzo di listino. La soluzione definitiva per lo storage in grado di ridurre al minimo i tempi di attesa per l’avvio del computer e l’elaborazione dei dati.

La SSD NVMe di Western Digital da 1 TB a -57%

Con velocità fino a 3.470 MB/s il balzo in avanti delle prestazioni rispetto a un tradizionale disco fisso (ma anche una SSD SATA) è enorme. Una volta installata nel proprio computer non si tornerà indietro.

Al prezzo di 129,99 euro la SSD NVMe di Western Digital (serie Black SN750) da 1 TB è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Fa parte dei tanti sconti praticati su Amazon in questa settimana che porta al Black Friday.