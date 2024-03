Microsoft 365 Family: SUPER SCONTO e Norton in regalo

Segnaliamo una promozione imperdibile sul fronte software: 15 mesi di abbonamento alla suite Microsoft 365 Family (per un massimo di 6 persone) e Norton 360 Deluxe (utilizzabile su 5 dispositivi in contemporanea) insieme a un prezzo davvero stracciato. Complessivamente, si ha diritto a un risparmio del 70% rispetto a quanto previsto dal listino per l’acquisto separato dei due pacchetti. La Festa delle Offerte di Primavera è iniziata su Amazon, con promozioni straordinarie in tutte le categorie.

Promo software: Microsoft 365 Family+Norton 360 Deluxe

M365 include tutti i programmi tradizionali del pacchetto Office come Word, Excel, PowerPoint e OneNote solo per fare esempi, da installare in locale su PC, Mac, Android e iOS oppure da utilizzare online nelle loro versioni Web. Questo senza dimenticare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale appena introdotte. Ognuno dei 6 profili ha poi accesso a un 1 TB di spazio su OneDrive. Per quanto riguarda Norton 360 Deluxe, invece, include tutto il necessario per tenere lontani i virus e le altre minacce. Per saperne di più rimandiamo alla scheda dedicata.

Ricapitolando, l’abbonamento dalla durata di 15 mesi al pacchetto Microsft 365 Family, per un massimo di 6 persone (con account gestiti separatamente), è in sconto al prezzo finale di soli 54,99 euro. In più, si ha diritto al download di Norton 360 Deluxe su un massimo di cinque dispositivi, sempre per la stessa durata. Entrambi i codici di attivazioni sono consegnati via email subito dopo aver effettuato l’ordine.

Fino a lunedì 25 marzo, su Amazon è tempo di risparmio con la Festa delle Offerte di Primavera. Trova le migliori occasioni semplicemente visitando l’indirizzo amazon.it/springdealdays (non c’è bisogno dell’abbonamento Prime per partecipare all’evento).