Microsoft 365 Personal in offerta su Amazon: consegna via email

Amazon ti permette di acquistare 1 anno di Microsoft 365 Personal con uno sconto importante sul prezzo di listino: comprandolo adesso puoi averlo a soli 45,99 euro grazie all’offerta natalizia del popolare e-commerce. Trattandosi di un codice digitale lo riceverai immediatamente al tuo indirizzo email.

Microsoft 365 Personal: cosa avrai incluso nel prezzo

Microsoft 365 Personal rappresenta un abbonamento personale annuale che include applicazioni premium sempre aggiornate tra Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Microsoft Editor. Hai il supporto della sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi e, grazie a Microsoft Teams, hai videochiamate per tutto il giorno.

Il pacchetto include anche l’editor video Clipchamp con effetti e filtri premium: inoltre puoi sfruttare 1 TB di spazio di archiviazione cloud su OneDrive con protezione ransomware per i tuoi file e le tue foto.

Microsoft 365 Personal è la scelta giusta per soddisfare tutte le esigenze in termini di produttività: puoi averlo adesso a 45,99 euro con consegna immediata del codice via email. Non perdere l’occasione.

