Un anno di Microsoft 365 a soli 39,99 euro

Dodici mesi di Office, Excel, PowerPoint e di tutti gli altri strumenti contenuti nella suite Microsoft 365 al prezzo scontato di 39,99 euro invece che a 69,00 euro come da listino. È l’offerta del giorno su Unieuro, irrinunciabile in vista di un ritorno al lavoro (soprattutto se in modalità smart working) o sui banchi di scuola.

Microsoft 365 Personal: abbonamento in sconto

L’abbonamento Personal offre tra le altre cose 1 TB di spazio sulla piattaforma OneDrive per il salvataggio sul cloud dei propri documenti e contenuti così che sia facile sincronizzarli fra tutti i dispositivi utilizzati e condividerli se necessario. Grazie alla funzionalità Vault è inoltre possibile conservare i file più importanti o riservati in un’apposita cartella che gode di un livello aggiuntivo di protezione richiedendo una seconda verifica dell’identità prima dell’accesso.

L’offerta di oggi su Microsoft 365 Personal al prezzo di 39,99 euro è riferita alla versione del software venduta “in scatola” e non prevede alcuna spesa di spedizione a domicilio. Chi lo desidera può optare per il ritiro, sempre gratuito, in uno dei tanti punti vendita Unieuro presenti sul territorio.