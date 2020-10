Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ma anche 1 TB di spazio sul cloud con OneDrive e funzionalità aggiuntive come il Vault per conservare i dati più preziosi: c’è tutto in Microsoft 365, suite di prodotti e servizi che il gruppo di Redmond propone per gestire ogni aspetto dell’attività professionale o dello studio. Oggi la formula Personal viene proposta dallo store online di Unieuro al prezzo di 49,99 euro anziché a 69,99 euro come da listino.

Microsoft 365: l’abbonamento Personal a soli 49,99 euro

Include un anno di abbonamento con accesso senza limiti a tutte le funzionalità del pacchetto, inclusa la possibilità di sincronizzare i documenti attraverso server remoto così da potervi accedere da qualunque postazione e da qualunque dispositivo associato al proprio account, modificandoli da soli o in modo collaborativo con gli altri dall’interfaccia accessibile via browser oppure installando i singoli software in locale.

Il 28% di sconto sul prezzo di listino proposto oggi dallo store online di Unieuro su Microsoft 365 Personal è relativo alla versione “in scatola” della suite. Non sono previste ulteriori spese grazie alla spedizione gratuita. Un’ottima offerta per chi si è trovato a dover abbracciare lo smart working così come per gli studenti che in questo periodo stanno affrontando la non semplice fase del rientro a scuola.