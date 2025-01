Microsoft annuncia evento Surface il 30 gennaio, attese novità

L’azienda di Redmond ha appena lanciato un’esca succosa sul profilo LinkedIn di Microsoft Surface: il 30 gennaio ci sarà un “grande annuncio Surface per il business“. Cosa bolle in pentola?

Surface Laptop 7 e Pro 11 con processori Lunar Lake?

Secondo i rumors, Microsoft svelerà un paio di nuovi PC Surface per i clienti business, ovvero il Surface Laptop 7 for Business e il Surface Pro 11 for Business. Entrambi dovrebbero montare i processori Intel Lunar Lake appena annunciati. Un leak su un marketplace cinese a ottobre aveva già anticipato il lancio del Surface Laptop 7 for Business con uno dei nuovi processori Intel. Ora sembra che l’attesa stia per finire.

Ma perché annunciare i nuovi Surface a un evento sull’AI? La lineup consumer più recente di Surface include il Surface Pro e il Surface Laptop con processori Snapdragon. La lineup Surface for Business offre il Surface Pro 10 e il Surface Laptop 6 con processore Meteor Lake, che però non si qualificano come dispositivi Copilot+ PC.

Ecco perché ha senso per Microsoft annunciare dispositivi con chip Lunar Lake a un evento focalizzato sull’AI a New York: i PC con processori Lunar Lake sono idonei per il programma Copilot+ PC.

Microsoft ha grandi piani per Surface nel 2025

Secondo le indiscrezioni, Microsoft ha in serbo grandi sorprese per Surface nel 2025, definito “l’anno del rinnovamento dei PC Windows 11“. Un recente report ha svelato dettagli su un dispositivo Surface da 11 pollici con processore Snapdragon Plus e un refresh Copilot+ PC per il Surface Laptop Studio, insieme a un modello più grande da 16 pollici.

Ma è improbabile che vedremo questi dispositivi a un evento focalizzato sul business. Aspettiamoci piuttosto nuovi modelli di Surface Pro e Laptop pensati per le aziende.

Insomma, Microsoft ha in cantiere un bel po’ di novità per la sua lineup Surface. E il 30 gennaio potrebbe essere solo l’inizio di un anno ricco di sorprese.