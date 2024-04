Microsoft apre un nuovo hub AI a Londra

Microsoft ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo hub a Londra dedicato alla sua divisione AI per i consumatori. L’hub sarà diretto da Jordan Hoffmann, uno scienziato e ingegnere di AI che Microsoft ha recentemente assunto dalla startup di alto profilo Inflection AI, in cui aveva investito lo scorso anno.

La nuova divisione AI per i consumatori guidata dai fondatori di Inflection AI

L’annuncio dell’hub di Londra arriva circa tre settimane dopo la presentazione di Nadella di una nuova divisione AI per i consumatori. Sarà guidata dai fondatori di Inflection AI, tra cui Mustafa Suleyman, co-fondatore di Deepmind, l’azienda di AI acquisita da Google nel 2014. Nadella aveva dichiarato che diversi membri del team Inflection si sarebbero uniti alla nuova unità AI di Microsoft, e ora è noto che uno di questi è proprio Jordan Hoffmann.

In un post sul blog, Mustafa Suleyman ha definito Jordan Hoffmann un “eccezionale scienziato e ingegnere dell’AI“. Suleyman riporterà direttamente a Nadella negli USA, Hoffmann guiderà il nuovo hub di Londra. Nelle prossime settimane Microsoft pubblicherà nuovi annunci di lavoro. L’obiettivo è trovare talenti dell’AI che si uniranno a Hoffmann nella sede Microsoft di Paddington. Qui svilupperanno nuovi modelli linguistici, oltre che le infrastrutture e i relativi strumenti.

Il Regno Unito al centro della competizione per il dominio dell’AI

L’apertura dell’hub londinese rientra in un piano più ampio di investimenti di Microsoft nel Regno Unito. L’azienda ha annunciato lo stanziamento di 2,5 miliardi di sterline (equivalenti a 3,15 miliardi di dollari) da investire nel Paese nei prossimi tre anni. Gli investimenti mirano ad espandere la presenza dei data center Microsoft in UK e a formare oltre un milione di persone per contribuire all’economia basata sull’intelligenza artificiale.

Non a caso il Regno Unito è considerato tra i primi Paesi a livello globale in termini di investimenti in R&S sull’AI, dopo Stati Uniti e Cina. Con DeepMind di Google, anch’essa con sede nella capitale britannica, potremmo assistere a un importante braccio di ferro sui talenti tra due dei leader nella corsa all’intelligenza artificiale.