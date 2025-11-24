Microsoft aggiunge "Bye Copilot" per chiudere le sessioni vocali

Dopo aver introdotto la frase di attivazione vocale il mese scorso, Microsoft sta ora aggiungendo una frase per chiudere le sessioni vocali con l’assistente AI. Si potrà dire “Bye, Copilot” o semplicemente “ciao” quando ci si vorrà disconnettere, senza toccare nulla.

Su Windows arriva frase d’addio “Bye Copilot” per un’esperienza vocale completa

È documentato nella Roadmap di Microsoft 365, che spiega: Ora gli utenti possono chiudere una sessione vocale su Windows semplicemente dicendo “ciao” o “arrivederci” quando desiderano chiudere la sessione vocale. Questo, abbinato alla parola di attivazione “Hey Copilot”, offre un’esperienza completamente a mani libere su Microsoft 365 Copilot sui dispositivi Windows .

L’introduzione di “Hey, Copilot” aveva fatto tremare molti utenti Windows che ricordavano i giorni bui di Cortana. L’assistente vocale è stato poi abbandonato, e Microsoft ha promesso che Copilot sarebbe stato diverso. Più utile, più intelligente, più integrato. Finora non è chiaro se Copilot riuscirà dove Cortana ha fallito, ma Microsoft ci sta provando con entusiasmo.

Aggiungere una frase di chiusura vocale ha senso se l’obiettivo è creare un’esperienza veramente hands-free. Altrimenti, si dovrebbe attivare Copilot con la voce ma poi usare il mouse o la tastiera per chiudere l’app, il che è scomodo se effettivamente si hanno le mani occupate o si ha difficoltà a usare mouse e tastiera per ragioni di accessibilità.

Per tutti i PC Windows, non solo Copilot+

Questa funzione non riguarda l’integrazione di Copilot disponibile solo sui PC Copilot+, quei computer premium con hardware specializzato per l’intelligenza artificiale. Riguarda invece l’app Copilot standard disponibile su tutti i PC Windows.

Questo significa che l’aggiornamento sarà disponibile per un numero molto maggiore di utenti, includendo tutti quelli con Windows 11 e persino chi continua a usare Windows 10. Qualsiasi PC Windows relativamente recente andrà bene.

Disponibilità

La timeline per questa funzione è un po’ nebulosa. Secondo la roadmap, un’anteprima è prevista per novembre 2025, con disponibilità generale a dicembre. Ma Microsoft non ha fatto annunci pubblici ufficiali al di fuori della roadmap di Microsoft 365. E quelle date potrebbero facilmente slittare.