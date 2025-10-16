Hey Copilot: sempre più AI per Windows 11

Basta pronunciare Hey Copilot per avviare immediatamente una conversazione con l’intelligenza artificiale. È solo una delle novità annunciate oggi da Microsoft e destinate a Windows 11, sistema operativo in cui l’AI assume sempre più un ruolo di primo piano.

Windows 11 riceve tante novità AI con Copilot

Si tratta ovviamente di un’opzione, volendo l’utente la può disattivare. Ciò che fa, appunto, è riconoscere il comando vocale e attivare Copilot Voice. Può tornare utile, ad esempio, per ottenere supporto guidato, risolvere problemi o completare attività senza nemmeno toccare mouse o tastiera. Per terminare la conversazione basta dire Goodbye o chiudere la finestra.

Ancora, Copilot Vision è ora disponibile in tutti i mercati. Permette al PC di vedere ciò che si trova sullo schermo, di analizzare i contenuti e di fornire suggerimenti. C’è anche la funzione Highlights che, pronunciando Show me how mostra esattamente dove fare clic.

Microsoft anticipa inoltre quelle che saranno le prossime funzionalità introdotte, riservate in anteprima agli Insider di Windows e ai membri del programma Copilot Labs. Eccole.

Taskbar ripensata con Ask Copilot, per integrare l’AI nel flusso di lavoro quotidiano;

Copilot Actions per i file locali, per completare attività sui file presenti sul PC.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows 11 è sempre più profonda, come testimoniano queste altre novità.

Copilot Connectors per collegare l’AI ai propri servizi personali (OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive, Google Calendar);

esportazione dei risultati direttamente in Word, Excel o PowerPoint;

integrazione con le Impostazioni di Windows per chiedere a Copilot l’aiuto nella modifica delle configurazioni.

Non è finita qui, ci sono azioni AI pensate per semplificare il lavoro.

Manus, un agente AI che può creare un sito web in pochi minuti a partire dai documenti locali, disponibile sia in Esplora File sia come app nativa;

nuova funzione AI in Esplora File per avviare rapidamente la modifica di un video con Filmora;

sui Copilot+ PC, Zoom con Click to Do consente di pianificare riunioni Zoom passando semplicemente il cursore su un indirizzo email.

Chiudiamo con una novità sul fronte videoludico, introdotta proprio nel giorno del lancio delle console portatili ROG Xbox Ally realizzate in collaborazione con ASUS. È la beta di Gaming Copilot, pensato per ricevere consigli, assistenza e suggerimenti senza interrompere il gameplay.

Nel comunicato giunto in redazione, Microsoft sottolinea che sicurezza e privacy rimangono priorità assolute. Per questo, ad esempio, Copilot Actions è disattivato di default e per operazioni sensibili è sempre richiesta l’approvazione dell’utente prima di procedere.