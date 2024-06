Microsoft lancia Copilot come app separata per gli utenti Insider

La scorsa settimana, Microsoft ha rilasciato l’ultima build del canale Beta per i membri del programma Windows Insider, con il numero di build 22635.3785 sotto KB503931.

Successivamente, l’azienda ha annunciato l’introduzione di ulteriori nuove funzionalità per la build del Canale Beta, tra cui il supporto per l’utilizzo dell’assistente AI Copilot come un’app separata. Questa funzione era già stata aggiunta in precedenza per gli utenti Insider di Windows 11 nella build del canale Dev e nella build del canale Canary.

Il post sul blog di Microsoft relativo alla build del Canale Beta di Windows 11 della scorsa settimana è stato aggiornato con le nuove funzionalità di Copilot. Le modifiche e i miglioramenti sono stati gradualmente distribuiti al Canale Beta.

Evoluzione dell’esperienza di Copilot su Windows

Nell’ambito dell’aggiornamento, Microsoft sta evolvendo l’esperienza di Copilot su Windows come un’app che verrà fissata sulla barra delle applicazioni. Questa modifica consente agli utenti di ottenere gli stessi vantaggi di un’esperienza tradizionale con un’app, inclusa la possibilità di ridimensionare, spostare e chiudere la finestra, in risposta al feedback ricevuto dagli utenti durante l’anteprima di Copilot in Windows.

Questo modello permette inoltre a Microsoft di sviluppare e ottimizzare in modo più agile l’esperienza in base al feedback degli utenti. È importante notare che i dispositivi commerciali gestiti non riceveranno questa nuova esperienza, ovvero i dispositivi che non eseguono Windows 11 Home e sono gestiti da un amministratore IT.

Rimozione della scorciatoia da tastiera WIN + C

Con l’evoluzione dell’esperienza Copilot su Windows come un’app fissata sulla barra delle applicazioni, la scorciatoia da tastiera WIN + C è stata eliminata.

Nuova funzione del menu Start

Lunedì, Microsoft ha aggiunto un ulteriore aggiornamento al post sul blog, relativo a una nuova funzione del menu Start. Ora è possibile fissare le app dal menu Start alla barra delle applicazioni o al desktop trascinando e rilasciando gli elementi direttamente sulla barra delle applicazioni o sul desktop dal menu Start.

Un promemoria: Microsoft ha sospeso il rollout dell’attuale build Canary Cannel di Windows 11 all’inizio di questa settimana.