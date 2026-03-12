Microsoft Copilot Health: tool che comprende i dati medici

Le aziende che sviluppano modelli AI sembrano molto interessate alla salute degli utenti. Dopo ChatGPT Health di OpenAI è arrivato Copilot Health. Microsoft afferma che il nuovo tool permette di comprende i dati medici, come i risultati di un esame, offrendo anche suggerimenti personalizzati. Al momento è accessibile solo negli Stati Uniti tramite waitlist.

Microsoft garantisce la sicurezza delle informazioni

Milioni di persone chiedono consigli medici ai chatbot ogni giorno, senza preoccuparsi di come vengono conservati o usati i loro dati (in alcuni casi anche divulgati pubblicamente). Microsoft ha quindi sviluppato un tool dedicato. Copilot Health è uno spazio separato e sicuro all’interno dell’interfaccia del chatbot che permette di analizzare le informazioni e fornire suggerimenti personalizzati.

Copilot Health consente di raccogliere cartelle cliniche, risultati dei test di laboratorio e i dati dei dispositivi indossabili in un unico posto. Grazie all’intelligenza artificiale possono essere trasformati in una storia coerente, ad esempio determinare la connessione tra il sonno interrotto e le cause.

Copilot Health si collega in tempo reale agli elenchi dei fornitori statunitensi, quindi gli utenti possono cercare medici in base a specializzazione, posizione, lingue parlate e copertura assicurativa. Microsoft sottolinea che il nuovo tool AI non deve essere usato per diagnosticare, trattare o prevenire malattie e non sostituisce il parere medico professionale.

L’azienda di Redmond evidenza che le conversazioni e i dati personali sono isolati e sottoposti ad ulteriori controlli di accesso, privacy e sicurezza. Sono protetti dalla crittografia e possono essere eliminati in qualsiasi momento. L’utente può rimuovere le connessioni alle fonti dei dati sanitari, come cartelle cliniche elettroniche e dispositivi indossabili. Inoltre, le informazioni non vengono utilizzate per l’addestramento dei modelli.

Copilot Health è disponibile solo negli Stati Uniti in inglese tramite waitlist agli utenti maggiorenni. Nei prossimi mesi verrà aggiunto il supporto per altre lingue e l’interazione vocale. Inizialmente sarà disponibile gratuitamente, ma in futuro servirà l’abbonamento.