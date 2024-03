Microsoft Copilot anche in OneDrive da fine aprile

Come promesso all’inizio di ottobre 2023, Microsoft ha finalmente comunicato che Copilot sarà disponibile in OneDrive a partire da fine aprile. L’assistente digitale sarà accessibile da web e nel visualizzatore file in Teams, OneDrive e SharePoint. Occorre però una licenza Microsoft 365.

Copilot in OneDrive

Copilot in OneDrive permette di accedere velocemente alle informazioni, senza cercare e leggere i documenti. È sufficiente inserire un prompt e l’assistente troverà la risposta nei file Word, Excel o PowerPoint. Gli utenti possono ad esempio chiedere di mostrare le vendite di un prodotto in una tabella oppure confrontare il contenuto di due file.

È possibile anche trovare un argomento specifico o visualizzare i documenti dell’ultima settimana. Copilot può inoltre fornire suggerimenti su come migliorare una presentazione e generare riassunti di uno o più file, inclusi i PDF. Per usare Copilot è sufficiente cliccare sull’icona in alto a destra nell’interfaccia web. Verrà quindi aperto il pannello lungo il lato destro (come su Edge) che può essere ridimensionato.

Copilot in OneDrive supporta i seguenti tipi di file:

Documenti Office: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLSX

Nuovi formati Microsoft 365: FLUID, LOOP

Formati universali: PDF, TXT, RTF

File web: ASPX, HTM, HTML

Formati OpenDocument: ODT, ODP

Le lingue supportate sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese e cinese semplificato. Altre lingue verranno aggiunte tra marzo e aprile.

Nelle prossime settimane, gli utenti potranno aggiungere i riassunti generati da Copilot alla finestra di condivisione dei documenti. In questo modo, i destinatari potranno avere informazioni sul contenuto senza aprire il documento. Inizialmente sarà disponibile per i documenti Word condivisi da web.