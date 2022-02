Microsoft Defender migliore di noti antivirus

Fino a pochi anni fa, Windows Defender (oggi Microsoft Defender) era considerato uno dei peggiori antivirus. L'azienda di Redmond ha investito molte risorse per migliorare la sua soluzione di sicurezza che, secondo AV-TEST, offre ora una maggiore protezione rispetto a noti concorrenti. Nell'ultimo test di dicembre 2021, effettuato con la versione per Windows 10, ha ricevuto il punteggio massimo.

Microsoft Defender supera Avast e AVG

Gli esperti di AV-TEST hanno analizzato le ultime versioni di 20 prodotti, utilizzando le impostazioni predefinite e lasciando attivo l'aggiornamento automatico. La metodologia adottata prevede la suddivisione dei test in tre categorie (protezione, prestazioni e usabilità), ad ognuna delle quali viene assegnato un punteggio fino a sei. Il test sulla protezione verifica la capacità di rilevare le minacce zero-day e i principali malware. Il test sulle prestazioni valuta l'impatto dell'antivirus sulle attività quotidiane. Infine, il test sull'usabilità tiene conto dei falsi positivi.

Tra gli 11 prodotti che hanno ricevuto il punteggio massimo c'è anche Microsoft Defender. In base ai risultati dei test, la soluzione di sicurezza sviluppata dall'azienda di Redmond è migliore di noti antivirus, come Avast, AVG, Bitdefender, Malwarebytes e Trend Micro.

Ovviamente si tratta di dati soggettivi, quindi altri test potrebbe fornire risultati differenti. In ogni caso sembra che Microsoft Defender sia sufficiente per garantire la sicurezza dei computer Windows. Per gli utenti è una buona notizia perché l'antivirus è già incluso gratuitamente nel sistema operativo. Non è dunque necessario acquistare un prodotto in abbonamento.