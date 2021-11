AV-TEST: Microsoft Defender è tra i migliori antivirus

Sul mercato ci sono ottimi antivirus (alcuni dei quali in offerta durante il Black Friday), ma molti utenti non devono spendere nulla per avere una protezione adeguata. Secondo AV-TEST, una delle migliori soluzioni di sicurezza è integrata in Windows 10, ovvero Microsoft Defender.

Microsoft Defender: gratis ed efficace

In origine, il software di Microsoft era un anti-spyware disponibile per Windows XP e successivamente integrato in Windows Vista e Windows 7. A partire da Windows 8 è diventato un antivirus completo. Con l'arrivo di Windows 10 2004, il nome è cambiato da Windows Defender a Microsoft Defender. L'azienda di Redmond ha aggiunto nel tempo nuove funzionalità e ora AV-TEST conferma la sua efficacia nel bloccare i malware.

L'organizzazione tedesca che valuta le varie soluzioni di sicurezza sul mercato ha testato 21 prodotti tra settembre e ottobre 2021. Tra i 17 software che hanno ottenuto il massimo punteggio c'è Microsoft Defender. Alla versione 4.18 per Windows 10 sono stati assegnati 6 punti per ognuno dei tre test (protezione, prestazione e usabilità).

Il test sulla protezione verifica la capacità di rilevare le minacce zero-day e i principali malware scoperti negli ultimi quattro mesi. Il test sulle prestazioni valuta l'impatto dell'antivirus sulle attività quotidiane. Infine, il test sull'usabilità tiene conto dei falsi positivi.

Come si può vedere nella tabella riepilogativa, Microsoft Defender ha ricevuto l'etichetta Top Product, come altre soluzioni a pagamento. I risultati pubblicati da AV-TEST dimostrano la qualità del software di Microsoft. Non è quindi necessario acquistare prodotti di terze parti.