Microsoft Designer: nuova funzione per ridisegnare le immagini

Microsoft Designer è il generatore d’arte AI sviluppato internamente da Microsoft, basato sul modello DALL-E 3 di OpenAI. Recentemente, l’azienda di Redmond ha annunciato un’aggiunta interessante a questo strumento. La nuova funzione si chiama Restyle Image, ed è pensata per dare più stile alle immagini attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Un’occhiata alla nuova funzione Restyle Image

In un post sul blog di Microsoft, viene descritta Restyle Image. La nuova funzione permette di reimmaginare, ridisegnare e ricreare le immagini sotto una nuova luce. È possibile caricare un’immagine e scegliere tra vari stili disponibili, come pop art, flat illustration, papercraft, 3D stilizzato e altro ancora. È possibile persino personalizzare ulteriormente l’opera d’arte, descrivendo le modifiche desiderate. In questo modo, le foto possono essere trasformate in autentiche opere d’arte!

Come utilizzare Restyle Image

Per utilizzare Restyle Image, è necessario accedere al proprio account Microsoft e visitare il sito web di Microsoft Designer. Successivamente, è possibile fare clic sull’opzione Restyle Image nella schermata iniziale. A questo punto, è possibile caricare una nuova immagine o selezionarne una già presente in Designer tramite la scheda “I miei media“. La scheda “Stile” mostra le diverse categorie e gli esempi di stili disponibili, come (Pop Art, block printing, ecc.).

Una volta scelto lo stile desiderato, è possibile fare clic sulla selezione “Genera“. Se un’opzione piace particolarmente, è possibile scaricarla o utilizzare l’opzione “Modifica” per apportare modifiche aggiuntive, ad esempio aggiungere del testo all’opera d’arte.

I limiti di Restyle Image

Microsoft ha segnalato alcune limitazioni attuali di questa funzione. Ad esempio, quando si utilizza Restyle Image su una foto di una persona, è consigliabile che ci sia una sola persona nella scena per ottenere risultati migliori. Inoltre, al momento la funzione è disponibile solo in inglese, ma in futuro è previsto il supporto anche per altre lingue.

Infine, Microsoft avverte che l’utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare distorsioni o errori nelle parole scritte incorporate nelle immagini ridisegnate. Questo problema potrebbe manifestarsi quando le parole sono create come parte integrante dell’opera d’arte generata dall’AI.