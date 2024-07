Microsoft deve pagare un equo compenso a GEDI

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha determinato l’equo compenso che deve pagare Microsoft per la pubblicazione su Bing degli estratti brevi degli articoli del gruppo GEDI. Si tratta del primo provvedimento adottato da AGCOM che coinvolge un prestatore di servizi della società dell’informazione diverso dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa.

Equo compenso di importo ignoto

All’inizio di novembre 2021 è stato approvato il decreto legislativo n. 177 (in vigore dal 12 dicembre 2021) che recepisce la direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore. AGCOM ha successivamente approvato il regolamento che stabilisce i criteri per il calcolo dell’equo compenso da versare agli editori per i contenuti pubblicati dalle piattaforme online.

L’autorità ha valutato le proposte economiche formulate dalle parti, ritenendo che nessuna di queste fosse conforme ai criteri di cui all’art. 4 del regolamento. Ha quindi determinato l’equo compenso spettante a GEDI, secondo quanto previsto dall’art. 12 del regolamento. In dettaglio, l’equo compenso è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore.

Alla base di calcolo è stata applicata un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’art. 4 del regolamento (il massimo possibile è 70%). Non si conoscono né la base di calcolo, né l’aliquota applicata. Quindi non è nota la somma che Microsoft dovrà pagare a GEDI.

La commissaria Elisa Giomi ha votato contro la delibera che stabilisce l’equo compenso perché la direttiva europea esenta gli estratti brevi dal pagamento, mentre AGCOM li ha equiparati all’articolo integrale. Inoltre, l’equo compenso non è stato calcolato in base all’uso degli estratti brevi, ma considerando una stima dei ricavi pubblicitari di Bing.